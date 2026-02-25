ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が25日、日本記者クラブで会見を行い、2人の関係について言及した。【画像】ミラノ・コルティナ五輪日本選手団が入場今大会は過去最多24個のメダルを獲得三浦は会見冒頭で「この7年間、木原選手と結成して、つらいこともすごくあったんですけどその中でも悲願の個人戦金メダ