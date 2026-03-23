「浦島太郎さんが生きていたら、こういう気持ちなのかな」【写真】「龍一君がずっと泣いているんですよ」「璃来ちゃんじゃなければ…」りくりゅうの“仲良し＆息ぴったり”な瞬間を振り返るミラノ五輪から帰国した木原龍一選手（33）本人もそう驚くほど、日本列島は“りくりゅうフィーバー”に沸き上がっていた。さらなる高みを目指す2人◆◆◆帰国からスタートした過密スケジュールフリーで会心の演技を見せ、世界歴代最高