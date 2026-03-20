ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、大会を振り返った。りくりゅうは、SPで5位と出遅れながら、フリーで圧巻の演技を披露。約7点差を大逆転し、頂点に立った。番組ではペアの演技を振り返った。三浦は「ショート（の演