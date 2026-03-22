ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した、りくりゅうこと三浦璃来（24）木原龍一（33）組（木下グループ）が、20日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋特別編祝！金メダルSP」（後8・10）にゲスト出演し、木原が昨秋のジレンマについて明かした。番組には、ペアが長年、師事するブルーノ・マルコット・コーチがVTR出演。「龍一はとにかく野球が大好きで、大谷翔平のシャツや帽子をほぼ毎日