ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した?りくりゅう?こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３＝木下グループ）組が、２０日にテレビ朝日で放映された「徹子の部屋特別編」に出演し、大きな反響を呼んでいる。番組では、ミラノ・コルティナ五輪でのショートプログラム（ＳＰ）５位からの奇跡の大逆転劇を２人が解説しながら丁寧に振り返ったり、プライベートなどさまざまな話題で盛りだくさん。フ