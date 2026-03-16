紀平梨花がインスタグラム更新フィギュアスケート・アイスダンスの紀平梨花トヨタ自動車）が15日、自身のインスタグラムを更新。拠点のカナダ・モントリオールで、ミラノ・コルティナ五輪のペア金メダリスト、三浦璃来木原龍一組（木下グループ）と会い、驚きをつづっている。紀平はアイスダンスのパートナー西山真瑚、“りくりゅう”の2人と笑みを浮かべている写真や、ビリヤードに興じる写真などを投稿した。「りくりゅ