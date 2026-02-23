CBCテレビ制作の料理番組『キユーピー3分クッキング』（月〜金前11：20／土曜前11：30※全国13局ネット）の宮本和秀先生、3月の放送をもって番組を卒業する。宮本先生最後の放送を「宮本先生スペシャル」と題し、2月6日と7日の2日間、公開収録が行われた。【写真】「お疲れ様でした」の花束宮本和秀先生の公開収録の様子宮本先生は、45年にわたり講師を務め、最後の収録は約800人の視聴者が参加。父の宮本三郎先生（『