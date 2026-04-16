お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、18日に放送される。今回は、元日産『GT-R』開発責任者の水野和敏氏を迎え、同車開発の裏話を聞いていく。【場面カット】やっぱりかっこいい…いまや市場価格数千万円の日産『GT-R』内外装全部見せ水野氏が「フルカーボンのレーシングカーに勝てる工場生産の市販車を作る」と決心したのは