TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が15日、放送された。コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が「ナダルの監禁シリーズが『クイズ』をテーマに3年ぶりの復活！ターゲットを山奥へとおびき出し、声を出さずにジェスチャーのみで問題を伝えて…正解＆脱出を目指す！」に登場。ナダルが披露したギャル系タレントゆうちゃみこと、古川優奈（24）のものまねが話題となった。ナダルは吉本興業東京本社から