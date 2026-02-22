お笑いタレントの狩野英孝（44）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。人気声優から誕生日の祝福メッセージが届いて衝撃を受けた。この日、44歳の誕生日を迎えた狩野は、YouTubeスタッフから祝福を受けた。誕生日プレゼントを贈られ、高級シャンパン「ドン・ペリニヨン」で乾杯。さらにスタッフから「まだあるんですよ。ある方からお祝いのメッセージをいただいております」と伝えられた。これに狩野は「え?何?ちょっと待