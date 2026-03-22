前年はランク圏外LINEリサーチが2026年1月に実施した中高生調査で「一番好きなお笑い芸人」の1位に狩野英孝が選ばれたことが話題になっている。前年はランク圏外だったところからの急上昇である上に、男子中学生、男子高校生、女子高校生で1位、女子中学生でも3位に入っており、幅広い層から支持を得ていることがうかがえる。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【写真】「なんですかこの顔は」「ほんとに天才です」…衝撃の仮