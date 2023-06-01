「ぽこあポケモン」の新TVCM 協力して建物を作る松村北斗の街を初公開GAME Watch

「ぽこあポケモン」の新TVCM 協力して建物を作る松村北斗の街を初公開

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「ぽこあポケモン」のTVCM第2弾が、24日より放映される
  • 松村北斗指原莉乃、MAHINA、狩野英孝の3人が協力して建物をつくる内容
  • 仲間とゆっくり協力しながら楽しめる、マルチプレイの魅力が伝わるCM
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