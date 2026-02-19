mRNAワクチンのパイオニアであるモデルナがmRNAインフルエンザワクチンの審査を医薬品の規制を担当するアメリカ食品医薬品局(FDA)に申請したところ、これを拒否されるという事態が起きました。しかし、FDAはこの拒否を撤回しています。Moderna Announces the U.S. Food and Drug Administration will Initiate the Review of Its Investigational Seasonal Influenza Vaccine Submissionhttps://feeds.issuerdirect.com/news-relea