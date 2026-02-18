DeNAは18日、毎年シーズン開幕前に実施している必勝祈願を、3月13日(金)に横浜スタジアムで開催すると発表した。今年も横浜総鎮守である伊勢山皇大神宮より神職を横浜スタジアムへ招き、『BE A TEAM, WIN IT ALL』をシーズンスローガンに掲げるチーム、職員らがファンとともに祈願。『必勝祈願2026』終了後、ファンはチーム練習の様子を無料で観覧できる。▼ 『横浜DeNAベイスターズ 必勝祈願2026』概要日程：2026年3月13