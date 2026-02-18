DeNAは18日、毎年シーズン開幕前に実施している必勝祈願を、3月13日(金)に横浜スタジアムで開催すると発表した。

今年も横浜総鎮守である伊勢山皇大神宮より神職を横浜スタジアムへ招き、『BE A TEAM, WIN IT ALL』をシーズンスローガンに掲げるチーム、職員らがファンとともに祈願。

『必勝祈願2026』終了後、ファンはチーム練習の様子を無料で観覧できる。

▼ 『横浜DeNAベイスターズ 必勝祈願2026』概要

日 程：2026年3月13日（金） 10:00〜11:00（予定）

※雨天・荒天時は中止

場 所：横浜スタジアム

参列者：南場智子（取締役オーナー）、木村洋太（代表取締役社長 兼 チーム統括本部 本部長）、相川亮二（監督）、横浜DeNAベイスターズ（一軍選手）、横浜DeNAベイスターズ（一軍チームスタッフ）、横浜DeNAベイスターズ（職員）、横浜スタジアム（職員）、DB.スターマン、DB.キララ、BART&CHAPY、オフィシャルパフォーマンスチームdiana、スタジアムMC 山田みきとし、横浜DeNAベイスターズを応援するファン