2月16日、1996年の放送開始から30年を迎えた人気テレビアニメ『名探偵コナン』の公式サイトが、毛利蘭役の声優・山崎和佳奈の体調不良による活動休止を発表した。「公式サイトのトップに『毛利蘭役・山崎和佳奈さんに関するお知らせ』とリンクが貼られています。PDF文書には《このたび、毛利蘭役を務めていただいている山崎和佳奈さんが、体調不良のため当面の間、活動を休止されることとなりました》と発表、《2026年3月14日放