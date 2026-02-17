１８日召集の特別国会開会に向けて着々と準備が進んでいる。３１６議席と過去最多となった自民党は念願の衆院予算委員会などの委員長ポストを奪還する。衆院の野党第１党である中道改革連合は４９議席と縮小し、高市早苗首相は強気で国会に臨めそうだ。このままブレーキ役不在で政局は進むのか。衆院予算委員会委員長に自民党の坂本哲志元農相の名前が浮上。衆院議院運営委員長には山口俊一元沖縄・北方担当相が検討されている