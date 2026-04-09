総選挙での惨敗を受け、「万死に値する」と会見で声を振り絞った中道改革連合前共同代表の野田佳彦氏（68）。今も地元でビラ配りを続けながら、会合では大好きな酒も絶つ日々。反省の色を見せているそうだが、周囲からは冷ややかな視線を向けられていて……。＊＊＊【写真を見る】花を口にくわえて「イケメンポーズ」野田佳彦氏の“ちょっと恥ずかしい写真”「議員辞職すべき」の声野田氏は、1993年に日本新党の新人として