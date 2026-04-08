8日の衆議院内閣委員会で、中道改革連合の大島敦議員がシニアカーの問題を取り上げた。【映像】出来レース？で波乱の瞬間（実際の様子）大島議員は、高齢者の運転免許返納でシニアカーの利用が増えているとして、時速6kmを超える速度を出すことができないシニアカーは電動車いすの扱いで道路交通法上は歩行者として歩道を通行することなどを確認した。そして最後に「昭和55年にできた議員立法で、『自転車の安全利用の促進及