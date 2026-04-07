「ねじれ」の状況立憲民主党は3月末に党大会を開き、中道改革連合に合流する判断時期について当初の「2027年6月をめどに結論を得る」との記述を削除した。これまでささやかれていた通り中道に合流しない可能性も出てきているようだ。【写真を見る】必死の形相で公明党議員の応援演説を行う「久本雅美」「柴田理恵」立民は2028年の参院選を見すえ、その1年前となる27年6月までに中道への合流を決める旨を示してきたが、今回その