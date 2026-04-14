中道改革連合の小川淳也代表は14日、自衛隊員による自民党大会での国歌歌唱に関し「率直に驚いている。不適切で違法の疑いがあるのではないか」と記者団に述べた。同時に高市早苗首相らが説明責任を果たすよう求めた。