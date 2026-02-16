"敵対グループ"のメンバーの父母ら計9人を襲い、けがを負わせた──そんな物騒なニュースが流れたのは2月12日のことだった。警視庁は同日までに自称自営業・筑波壱基容疑者（かずき・24）と都内や埼玉県に住む少年10名を傷害容疑で逮捕した。【写真を見る】「鬼にょう」に「殺」という難読漢字に、「龍」そして「會」のステッカー文字...筑波壱基容疑者（24）ら“ヤンキー集団”の正体、暴走車の集合写真ほか容疑者たちは東京都