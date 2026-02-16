日本テレビ「真相報道バンキシャ！」(日曜午後6時)の公式Xアカウントが15日夜、更新。同日放送された衆院選に関する報道の一部について、謝罪し訂正した。同Xでは「2月15日放送の『真相報道バンキシャ！』の中で、先の衆議院選挙の比例代表・北海道ブロックで当選した自民党の村木汀さんを取り上げた際、『選挙戦中の写真を見るとアピールしたいはずの名前が入ったタスキをつけていない』と指摘した上で、村木さんが『当選する可能