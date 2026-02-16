国際園芸博覧会開催を控える横浜その数約377万人、日本で最も人口の多い市区町村である神奈川県横浜市は常に変化し続けている。JRや私鉄が張り巡らされたベッドタウンは、若い世代の流入が続き、再開発も進む。横浜駅を中心に広がる繁華街は商業施設やオフィスビルが並び、日夜賑わいをみせる。みなとみらい・中華街などの観光スポットは訪日観光客も多く詰めかけ、桜木町・野毛にはディープな飲食店街が広がる。さまざまな需要を