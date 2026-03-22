女性に「この人とずっと一緒にいてもいいかな」と思わせるには、女性に不快感を与えないことが重要です。その基準として、特に女性がチェックしているもののひとつが、男性の食事マナーのようです。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートから、「食事デートで女性にドン引きされるマナー違反」を紹介します。【１】食べ物のにおいをかぐ「犬みたいで恥ずかしい」（２０代女性）のように、一緒にいる男性の食べ物に