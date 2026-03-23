男性は不思議に思うかもしれませんが、本音と建前を使い分けることで、暗に自分のすごさをアピールしている女性は少なくありません。そこで今回は『オトメスゴレン』女性読者の意見を参考にまとめた「謙虚なふりをして、実は自慢しているトーク」の例をご紹介します。【１】「『黙ってたらモテるのに』ってひどくない？」（本音：わたしってキレイでしょ？）これは明らかに「周囲も認める容姿の良さ」について同意を求めている発言