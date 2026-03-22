大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年9月14日記事は取材時の状況）＊＊＊キャンプのハイシーズンである夏、キャンパーたちを悩ませる迷惑客も多くいるようだ。◆キャンプ場内に現れた車の“まさかの運転手”山梨県でキャンプ場を経営するAさんに話を聞いた。Aさんは以前、キャン