論理的な説明を好む男性に比べて、思いつくままに会話を楽しみたいという女性は多いもの。しかし、その話法のせいで相手をイラッとさせているとしたら、それはそれでまずいので、少しは改善したほうがいいかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『要点はどこ？』と突っ込みたくなる女性特有のトークの特徴」をご紹介します。【１】誰がどうしたのかはっきりして…!!「視点があち