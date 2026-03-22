桜の季節となり、花見を目的としたデートに誘われる方もいらっしゃると思います。花見デートにおいては、好印象を与えるチャンスがたくさんあります。今回は、皆様の花見デートの参考にして頂くために、「花見デートで好印象を残すための７つのポイント」についてご紹介させて頂きます。【１】花を取ったり、枝を折るような男性だった場合、「花がかわいそうだよ。」と注意してあげる。デート相手が、桜の花や枝をもぎ取ったりする