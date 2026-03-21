毎日の通勤・通学。誰もが疲れを感じる満員電車の中では、ちょっとした譲り合いが救いになる一方で、目を疑うようなマナー違反が火種になることも少なくありません。日本民営鉄道協会の最新調査「2025年度 迷惑行為ランキング」で、7位にランクインした荷物の持ち方・置き方。車内には「譲り合い」の暗黙の了解があるはずですが、中には周囲が唖然とするような「バッグの驚きの使い方」で、強引に座席を確保しようとする者もいます