【精神科医が解説】社会的な場での考えられないような暴言や失言は、性格の問題ではなく衝動性のコントロール不全の可能性もあります。精神医学的な視点から、問題発言をしてしまう原因と対処法について、分かりやすく解説します。（※画像：Shutterstock.com） All About

本人の意思や性格ではない「衝動性」が問題 具体的な解決策は?

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 衝動的な暴言の原因と対策法について、精神科医が解説している
  • 社会生活を守るためには「誠実な謝罪」と「専門医への相談」がカギだそう
  • また、日常生活に支障が出ている場合は、専門家に相談することを勧めている
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