ブルージェイズ・岡本和真内野手（29）が14日（日本時間15日）、キャンプ施設で初練習。初取材にも巨人時代と変わらない“岡本節”全開で答えた。16日（同17日）にキャンプイン。メジャー1年目とWBCへ向けてスタートを切る。自分で笑ってしまった。キャンプ地での初取材。米メディアに性格を問われた岡本は「硬派で真面目な男前」と真顔で言った。「I’mveryseriousandverymanly」と通訳が訳し始めると、笑いが起き