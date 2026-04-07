現在、東北ではスギ花粉、関東から九州ではヒノキ花粉が最盛期となっています。明日8日は雨の翌日となるため、各地で花粉が飛びやすいでしょう。4月中旬には、スギ花粉とヒノキ花粉の最盛期が終わる見通しですが、ゴールデンウィーク頃までは対策を継続してください。明日8日雨の翌日で花粉が飛びやすい明日8日は、多少、雲がかかる所がありますが、高気圧に覆われて、全国的に晴れる見込みです。雨の翌日となるため花粉が飛びや