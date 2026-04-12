明日13日(月)は近畿〜東北は晴れて、花粉は東海〜東北で「極めて多い」でしょう。ただ、ピークアウトは目前です。東京は今シーズンの飛散量の9割がすでに飛散しています。名古屋や東京(ヒノキ)、仙台(スギ)では、今週を乗り切れば飛散量は次第に減少し、終息に向かう見込みです。ピークを過ぎても、大型連休頃までは例年同様、花粉の飛ぶ所があるため対策をとると良いでしょう。スギ・ヒノキ花粉の飛散ピーク時期4月上旬にかけて、