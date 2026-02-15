大韓航空は、小松〜ソウル/仁川線を3月29日から増便する。現在は火・木・土曜の週3往復を運航しており、これを1日1往復に増やす。機材はエアバスA220-300型機を使用する。所要時間は小松発が1時間55分、ソウル/仁川発が1時間45分。同路線は、大韓航空のみが運航している。■ダイヤKE2190小松（10：15）〜ソウル/仁川（12：10）KE2189ソウル/仁川（07：30）〜小松（09：15）