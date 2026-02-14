Adoが、2月18日(水)に配信される新曲「ビバリウム」のジャケットを公開した。Adoが自ら作詞・作曲を手掛ける「ビバリウム」。公開されたジャケットにはクローゼットにいるAdoの後ろ姿が映し出されており、自身初の”実写ジャケット写真”となる。新曲「ビバリウム」は、2⽉26⽇(木)に発売する⾃伝的ノンフィクション⼩説『ビバリウム Adoと私』を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める&#