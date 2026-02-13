現役高校生スノーボーダーのチェ・ガオンが“ケガの恐怖”を乗り越え、韓国にミラノ・コルティナ冬季五輪初の金メダルをもたらした。【写真】日本を魅了！ミラノ五輪銀の美女スノーボーダーチェ・ガオンは2月13日（日本時間）に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝で90.25点を獲得し、金メダルを獲得した。銀メダルは88.00点でクロエ・キム（アメリカ）、銅メダルは85.00点で小野光希（日本）だ