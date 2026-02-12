[2.12 ACL2 決勝T1回戦 浦項スティーラーズ 1-1 G大阪 浦項]AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)は12日に決勝トーナメント1回戦を行った。ガンバ大阪は敵地で浦項スティーラーズ(韓国)と対戦し、1-1で引き分けた。ホーム&アウェーの初戦は敵地で行われた。序盤は浦項に攻撃を許し、ゴールを脅かされるが、GK東口順昭がセーブ。サガン鳥栖からレンタル移籍しているMF西矢健人の攻撃も受けるが、ブロックでピンチをしのいだ。G