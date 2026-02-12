米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有（39）が、WBCに出場する侍ジャパンの宮崎春季キャンプに出場することが12日、発表された。【画像】ダルビッシュ有、自身の言葉で「引退報道」を説明（全文）キャンプは14〜24日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で行われる。ダルビッシュは全日程に参加するという。ダルビッシュは井端弘和監督に対し、昨年10月に手術することを伝え、何かしらの形で関われないかという話をされていた