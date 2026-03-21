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柔道グランドスラム・トビリシ大会2日目 日本勢は63キロ級と70キロ級が出場

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 柔道グランドスラム・トビリシ大会2日目が実施された
  • 女子63キロ級は、2020年の世界選手権代表内定済みの嘉重春樺が出場
  • 世界一の寝技に加え、立ち技でも強さを見せて新境地を開いた
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