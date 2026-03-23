ＭＬＢ公式サイトで行われたＷＢＣで使用されたユニホーム、帽子、ロッカーで使用されたネームプレートなどのオークションが２２日（日本時間２３日）に締め切られ、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が３月６日の台湾戦で着用したユニホームが超高額の１５０万１０ドル（約２億３８５０万円）で落札された。初回に初球を右翼線二塁打し、２回一死満塁で右翼席へグランドスラムを放った。ロッカーのネームプレートは８５１０ドル