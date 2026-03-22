「結果がすべてなので……」“敗軍の将” は、自らを納得させるかのように頷いた。第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した日本代表は、ベネズエラに敗れ、過去最低の準々決勝敗退に終わった。「WBCは結果がすべて。連覇への期待が大きかっただけに、井端弘和監督の退任は仕方ないと思います。日本代表の次なる目標は、2028年におこなわれるロス五輪での金メダル獲得ですが、出場には高い壁があるんです。と