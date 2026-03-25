視聴データを公開Netflixは25日、日本国内で独占配信したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の視聴データを公式サイトで公開。8日の日本代表「侍ジャパン」VSオーストラリア戦は1790万人が視聴し、日本におけるNetflixの単一タイトルとして史上最多だったと発表した。大谷翔平、山本由伸らを擁しWBC連覇を目指した侍ジャパン。準々決勝でベネズエラに敗れて世界一には届かなかったが、国内独占配信のNetflixでは記録を