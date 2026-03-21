キャプテンの長谷川唯がアジア杯を振り返ったなでしこジャパン（日本女子代表）は、女子アジアカップの決勝で3月21日にオーストラリアと対戦し、1-0で勝利した。主将のMF長谷川唯は「前回大会の悔しさもあった」と、2大会ぶり3回目の優勝を喜んだ。立ち上がりこそ開催国の大歓声を受ける相手に押し込まれたが、徐々にポゼッションを回復。長谷川が「サイドで余裕を持ってボールを持てる場面もあった」と振り返った押し込んだ状