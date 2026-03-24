ユーティリティーとして出場機会が与えられると期待されたキム・ヘソンだったが……(C)Getty Images打率.114と精彩を欠いた若手有望株の抜擢勝負の2年目もスタートはマイナーとなった。現地時間3月22日、ドジャースは、韓国人内野手のキム・ヘソンが3Aに降格すると発表。球団のトッププロスペクトだったアレックス・フリーランドが、開幕ロースターに名を連ねる形となった。【動画】世界一軍団のパワーだ！韓国代表キム・ヘソン