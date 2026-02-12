日本サッカー協会は２月12日、３月にオーストラリアで開催される女子アジアカップ2026に臨む日本女子代表のメンバーを発表した。ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、同大会でグループステージではC組でチャイニーズ・タイペイ、インド、ベトナムと対戦する。選出された26人は以下のとおり。 GK１山下杏也加／マンチェスター・シティ12平尾知佳／グラナダCF23大熊茜／INAC神戸レオネッサDF２清水梨紗