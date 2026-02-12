王座奪還へ！ なでしこジャパンが３月のアジアカップに臨むメンバー26名を発表！ 清水梨紗、長谷川唯、谷川萌々子らが選出
日本サッカー協会は２月12日、３月にオーストラリアで開催される女子アジアカップ2026に臨む日本女子代表のメンバーを発表した。
ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンは、同大会でグループステージではC組でチャイニーズ・タイペイ、インド、ベトナムと対戦する。
選出された26人は以下のとおり。
GK
１山下杏也加／マンチェスター・シティ
12平尾知佳／グラナダCF
23大熊 茜／INAC神戸レオネッサ
DF
２清水梨紗／リバプール
３南 萌華／ブライトン
４熊谷紗希／ロンドン・シティ・ライオネス
５高橋はな／三菱重工浦和レッズレディース
６古賀塔子／トッテナム
13北川ひかる／エバートン
16山本柚月／日テレ・東京ヴェルディベレーザ
21守屋都弥／ユタ・ロイヤルズ
22石川璃音／エバートン
MF
７宮澤ひなた／マンチェスター・ユナイテッド
８清家貴子／ブライトン
10長野風花／リバプール
14長谷川唯／マンチェスター・シティ
15藤野あおば／マンチェスター・シティ
17浜野まいか／トッテナム
18林穂之香／エバートン
19谷川萌々子／バイエルン
20松窪真心／ノースカロライナ・カレッジ
24成宮 唯／INAC神戸レオネッサ
FW
９植木理子／ウェストハム
11田中美南／ユタ・ロイヤルズ
25千葉玲海菜／フランクフルト
26土方麻椰／アストン・ビラ
なお、GS３試合の詳細は以下のとおり。
第１節
日時： 2026年３月４日（水）13:00キックオフ（現地時間）
対戦： なでしこジャパン（日本女子代表） 対 チャイニーズ・タイペイ（台湾女子代表）
会場： Perth Rectangular Stadium（オーストラリア/パース）
第２節
日時： 2026年３月７日（土）19:00キックオフ（現地時間）
対戦： なでしこジャパン（日本女子代表） 対 インド（インド女子代表）
会場： Perth Rectangular Stadium（オーストラリア/パース）
第３節
日時： 2026年３月10日（火）17:00キックオフ（現地時間）
対戦： なでしこジャパン（日本女子代表） 対 ベトナム（ベトナム女子代表）
会場： Perth Rectangular Stadium（オーストラリア/パース）
2022年の前回大会は、準決勝で中国にPK戦の末、惜敗したなでしこジャパン。今大会で2018年以来となる王座を奪還できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
