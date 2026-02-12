スノーボード男子ハーフパイプ予選ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。25日前に大怪我を負った2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が7位で突破。2位の戸塚優斗（ヨネックス）、3位の山田琉聖（チームJWSC）、5位の平野流佳（INPEX）と日本勢4人が13日（同14日）の決勝に進み、衝撃の事実が浮き彫りになった。25日前のW杯で激しく転倒し、複数箇所の骨折