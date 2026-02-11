定年退職後に「よし、働こう」と張り切ってハローワークへ行ったのに、応募できそうな求人が少なくて落ち込む…… 60歳前後ではよくある悩みです。しかし、求人が“ない”というより、検索の入り口が合っていないだけで、探し方を変えると選択肢が増えるケースがあります。 そこで本記事では、シニア向けの仕事を探すうえ現実的な探し先と、無理なく仕事を見つけるコツを整理します。 ハロー