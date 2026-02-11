スノーボード女子ビッグエアミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエア決勝が9日（日本時間10日）に行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。村瀬には及ばなかったものの、2大会連続銀メダルを獲得したニュージーランドの24歳は、雪上では珍しい祝福を受けた。合計179.00点で金メダルを獲得した村瀬に次ぎ、172.25点で銀メダルとなったのが24歳のゾイ・サドフスキシノットだった。